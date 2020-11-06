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ЕС включил в санкционный список 8 новых министров правительства Сирии

Пятница, 6 ноября 2020, 18:57

Евросоюз включил в санкционный список восемь новоназначенных министров правительства Башара аль-Асада.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

"Совет решил внести восемь представителей сирийского режима в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры ЕС в отношении Сирии - в связи с их недавним назначением на министерские должности", - говорится в сообщении.

В результате решения общее количество лиц в санкционном списке достигло 288 человек. На них распространяется запрет поездок и замораживание активов. Кроме того, заморожены активы также 70 юридических лиц.

Последний раз перед этим список расширялся в октябре. Тогда в него были внесены семь человек.

Санкции ЕС против режима Асада были введены в 2011 году в ответ на жестокие репрессии против гражданского населения.

В санкционный список попали компании и предприниматели, связанные с режимом Асада и те, которые имеют прибыль с военной сферы. В дополнение, санкции ЕС включают запрет импорта нефти, ограничение инвестиций, замораживание активов сирийского центробанка в ЕС и ограничения на продажу оборудования и технологий, которые могут использоваться для внутренних репрессий и перехвата телефонной или электронной коммуникации.

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