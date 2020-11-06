В аеропорту Парижа банду шахраїв викрили на продажу "ковідних довідок"

Французька поліція заарештувала сімох осіб за продаж фальшивих негативних сертифікатів на COVID-19 пасажирам, що вилітали з паризького аеропорту Шарль-де-Голль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

У шести чоловіків і однієї жінки на мобільних телефонах було виявлено понад 200 підроблених сертифікатів.

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За словами прокуратури, підробки продавалися за ціною до 300 євро кожна.

Арешти були проведені після того, як підроблену довідку виявили в пасажира, що прямував до Ефіопії.

На фальшивих сертифікатах були вказані назви справжніх паризьких медичних лабораторій.

Семеро затриманих вели неліцензійний бізнес з упаковки багажу, але він постраждав, коли кількість пасажирів різко впала через пандемію.

Їм пред'явлені звинувачення в підробці документів і співучасті в шахрайстві, за які передбачено максимальне покарання у вигляді п'яти років в'язниці і штрафу в розмірі 375 000 євро.