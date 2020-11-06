В аэропорту Парижа банду мошенников уличили на продаже "ковидних справок" 

Французская полиция арестовала семь человек за продажу фальшивых негативных сертификатов на COVID-19 пассажирам, которые вылетали из парижского аэропорта Шарль-де-Голль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В шести мужчин и одной женщины на мобильных телефонах было обнаружено более 200 поддельных сертификатов.

По словам прокуратуры, подделки продавались по цене до 300 евро каждая.

Аресты были проведены после того, как поддельную справку обнаружили у пассажира, направлявшегося в Эфиопию.

На фальшивых сертификатах были указаны названия настоящих парижских медицинских лабораторий.

Семеро задержанных вели нелицензионный бизнес с упаковки багажа, но он пострадал, когда количество пассажиров резко упало из-за пандемии.

Им предъявлены обвинения в подделке документов и соучастии в мошенничестве, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы и штраф в размере 375 000 евро.