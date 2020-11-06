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В аэропорту Парижа банду мошенников уличили на продаже "ковидних справок" 

Пятница, 6 ноября 2020, 19:30

Французская полиция арестовала семь человек за продажу фальшивых негативных сертификатов на COVID-19 пассажирам, которые вылетали из парижского аэропорта Шарль-де-Голль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В шести мужчин и одной женщины на мобильных телефонах было обнаружено более 200 поддельных сертификатов.

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По словам прокуратуры, подделки продавались по цене до 300 евро каждая.

Аресты были проведены после того, как поддельную справку обнаружили у пассажира, направлявшегося в Эфиопию.

На фальшивых сертификатах были указаны названия настоящих парижских медицинских лабораторий.

Семеро задержанных вели нелицензионный бизнес с упаковки багажа, но он пострадал, когда количество пассажиров резко упало из-за пандемии.

Им предъявлены обвинения в подделке документов и соучастии в мошенничестве, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы и штраф в размере 375 000 евро.

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