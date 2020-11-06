Франція знову відправляє коронахворих до Німеччини через ризик нестачі місць

Франція знову почала відправляти хворих на COVID-19 до Німеччини через ризик переповнення реанімацій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

З лікарень регіону Гран-Ест 5-6 листопада відправили до Німеччини перших трьох пацієнтів. Це перші такі перевезення за другу хвилю епідемії.

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Хворих перевозять у лікарні Саарської землі, що межує з Францією.

У французьких лікарнях уточнюють, що реанімації регіону поки що не переповнені і до перевезення пацієнтів вдалися для того, щоб зменшити ризик такої ситуації. Водночас під коронавірусні палати перепрофільовують інші відділення.

Під час першої хвилі з регіону Гран-Ест, який став одним з основних осередків епідемії, до інших регіонів Франції та у Німеччину перевезли загалом 330 пацієнтів - військовими літаками, гелікоптерами, а також переобладнаним швидкісним потягом.

Днями Німеччина прийняла на лікування перших коронахворих також з Бельгії та Нідерландів.