У Мінську почалися затримання учасників "Маршу народовладдя"

У центрі Мінська співробітники білоруської міліції проводять затримання учасників недільної акції протесту під назвою "Марш народовладдя".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Правозахисний центр "Весна" повідомляє про понад 100 затриманих в столиці Білорусі. Акція протесту почалася в неділю 12:00 біля Ратуші в районі площі Свободи і Немигі.

Перед початком акції правоохоронні органи стягнули в центр Мінська посилені наряди міліції і військових. Крім того, в цьому районі були закриті станції метро і почалися проблеми з мобільним зв'язком.

Незважаючи на затримання кілька тисяч людей зібралися в районі стели "Мінськ - місто-герой".

Як повідомлялося, Європейський Союз у четвер офіційно запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і ще 14 білорусів.

2 жовтня через придушення масових акцій протесту та фальсифікації на виборах президента Білорусі Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських чиновників. Але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка.

ЄС спершу вирішив не карати персонально Лукашенка, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу. Проте вже 12 жовтня погодився запровадити санкції проти Лукашенка.

Окрім самого Лукашенка, ЄС додав до санкційного списку його сина Віктора, главу його адміністрації Ігоря Сергеєнка, прессекретаря Наталію Ейсмонт, главу КДБ Івана Тертеля, главу Слідчого комітету Івана Носкевича, главу Конституційного суду Петра Міклашевича.

ЄС пояснив, що ухвалив рішення внести у санкційний список особисто Лукашенка та ще 14 осіб, беручи до уваги серйозність ситуації в Білорусі, триваючі репресії проти цивільного населення та опозиційних активістів.