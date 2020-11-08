В Минске начались задержания участников "Марша народовластия"

В центре Минска сотрудники белорусской милиции проводят задержания участников воскресной акции протеста под названием "Марш народовластия".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by

Правозащитный центр "Весна" сообщает о более 100 задержанных в столице Беларуси. Акция протеста началась в воскресенье 12:00 у Ратуши в районе площади Свободы и Немиги.

Перед началом акции правоохранительные органы стянули в центр Минска усиленные наряды милиции и военных. Кроме того, в этом районе были закрыты станции метро и начались проблемы с мобильной связью.

Несмотря на задержания несколько тысяч человек собрались в районе стелы "Минск - город-герой".

Как сообщалось, Европейский Союз в четверг официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

2 октября из-за подавления массовых акций протеста и фальсификации на выборах президента Беларуси Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников. Но в санкционном списке не было фамилии Лукашенко.

ЕС сначала решил не наказывать персонально Лукашенко, чтобы сохранить возможность урегулирования политического кризиса путем диалога. Однако уже 12 октября согласился ввести санкции против Лукашенко.

Кроме самого Лукашенко, ЕС добавил к санкционного списка его сына Виктора, главу его администрации Игоря Сергеєнка, прессекретаря Наталью Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертеля, главу Следственного комитета Ивана Носкевича, главу Конституционного суда Петра Міклашевича.

ЕС объяснил, что принял решение внести в санкционный список лично Лукашенко и еще 14 лиц, принимая во внимание серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.