В Литве за день до карантина рекордное количество новых случаев коронавируса

В Литве за минувшие сутки выявлено 1980 новых случаев коронавируса, что стало самым ежедневным показателем с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Накануне сообщалось о 1972 больных в Литве. За минувшие сутки четверо инфицированных умерли.

С начала пандемии в Литве коронавирус диагностирован у 24 699 человек, выздоровели 5700 человек. От коронавируса умерли 207 человек, 69 инфицированных умерли по другим причинам.

В Латвии за сутки выявлено 215 новых случаев коронавируса, три человека умерли.

Всего в Латвии подтвержден коронавирус у 8095 человек, полностью выздоровели 1466 человек. Умерли 99 инфицированных.

В Эстонии за сутки коронавирусом заразились 192 человека, два человека умерли.

Напомним, правительство Литвы приняло решение о введении всеобщего карантина, который будет действовать с 7 ноября в течение трех недель.