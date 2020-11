Премьер Словении, поздравлявший Трампа с победой, надеется на "дружеские отношения с США"

Премьер-министр Словении Янез Янша, который агитировал за Дональда Трампа и даже поздравил с победой, изменил свой тон и дал понять, что будет сотрудничать с новой администрацией.

Об этом сообщает "Европейская правда"

"США - наш стратегический партнер. Все правительства Словении, которые я возглавлял, строили тесные, дружеские отношения с США. Независимо от того, из какой партии был президент США. В будущем ничего не изменится", - написал Янша в Twitter.

#US 🇺🇸is our strategic partner. All the @govSlovenia I have led have built close, friendly relations 🇸🇮🇺🇸. No matter which party the U.S. president was from. Nothing will change in the future.