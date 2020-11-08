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Премьер Словении, поздравлявший Трампа с победой, надеется на "дружеские отношения с США"

Воскресенье, 8 ноября 2020, 17:44

Премьер-министр Словении Янез Янша, который агитировал за Дональда Трампа и даже поздравил с победой, изменил свой тон и дал понять, что будет сотрудничать с новой администрацией.

Об этом сообщает "Европейская правда"

"США - наш стратегический партнер. Все правительства Словении, которые я возглавлял, строили тесные, дружеские отношения с США. Независимо от того, из какой партии был президент США. В будущем ничего не изменится", - написал Янша в Twitter.

Янша удивил всех, когда публично поддержал Дональда Трампа за неделю до выборов президента США. Обычно руководители правительств воздерживаются от таких заявлений.

На этом он не остановился и 4 ноября, на следующий день после голосования, поздравил Трампа с победой в президентских выборах, хотя подсчет голосов еще продолжался.

Следует отметить, что Словения - родина первой леди США Мелании Трамп.

Напомним, подсчет голосов в США еще не завершен, однако аналитики ключевых американских медиа, которые подводят промежуточные итоги голосования, решили, что есть основания объявить об уверенной победе Байдена в Пенсильвании.

Примечательно, что за час до объявления Байдена победителем появились несколько эмоциональных твитов действующего президента Дональда Трампа. В них он, в том числе заглавными буквами, утверждал, что он, а не Байден, победил, при чем сделал это "с большим отрывом".

Накануне штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома, если тот будет и впредь отказываться признавать свое поражение.

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Выборы в США Словения Трамп
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