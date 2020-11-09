На протестах у Білорусі за один день затримали понад 1000 людей

Понад 1000 людей були затримані в Мінську та інших містах Білорусі під час традиційного недільного маршу 8 листопада.

Про це повідомив правозахисний центр "Вясна", пише "Європейська правда".

Центр опублікував список із 1023 затриманими, переважно в Мінську.

У неділю в Мінську людям не дали зібратися у велику колону, підходи до стели були перекриті. Проте учасники акцій зібралися в невеликі групи і окремі колони і гуляли по місту, повідомляє TUT.by.

Це супроводжувалося масовими затриманнями, в деяких випадках - із застосуванням сили і побиттям людьми в балаклавах.

Вдень також пройшов провладний автопробіг. А ввечері в Мінську спостерігалося скупчення військової техніки, люди виходили на прогулянки, дворові зустрічі, влаштовували акції солідарності.

Як повідомлялося, Європейський Союз у четвер офіційно запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і ще 14 білорусів.

Окрім самого Лукашенка, ЄС додав до санкційного списку його сина Віктора, главу його адміністрації Ігоря Сергеєнка, прессекретаря Наталію Ейсмонт, главу КДБ Івана Тертеля, главу Слідчого комітету Івана Носкевича, главу Конституційного суду Петра Міклашевича.

ЄС пояснив, що ухвалив рішення внести у санкційний список особисто Лукашенка та ще 14 осіб, беручи до уваги серйозність ситуації в Білорусі, триваючі репресії проти цивільного населення та опозиційних активістів.