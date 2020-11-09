На протестах в Беларуси за один день задержали более 1000 человек

Более 1000 человек были задержаны в Минске и других городах Беларуси во время традиционного воскресного марша 8 ноября.

Об этом сообщил правозащитный центр "Вясна", пишет "Европейская правда".

Центр опубликовал список из 1023 задержанными, в основном в Минске.

В воскресенье в Минске людям не дали собраться в большую колонну, подходы к стеле были перекрыты. Однако участники акций собрались в небольшие группы и отдельные колонны и гуляли по городу, сообщает TUT.by.

Это сопровождалось массовыми задержаниями, в некоторых случаях - с применением силы и избиением людьми в балаклавах.

Днем также прошел провластный автопробег. А вечером в Минске наблюдалось скопление военной техники, люди выходили на прогулки, дворовые встречи, устраивали акции солидарности.

Как сообщалось, Европейский Союз в четверг официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

Кроме самого Лукашенко, ЕС добавил к санкционного списка его сына Виктора, главу его администрации Игоря Сергеєнка, прессекретаря Наталью Эйсмонт, главу КГБ Ивана Тертеля, главу Следственного комитета Ивана Носкевича, главу Конституционного суда Петра Міклашевича.

ЕС объяснил, что принял решение внести в санкционный список лично Лукашенко и еще 14 лиц, принимая во внимание серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.