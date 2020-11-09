Євросоюз засудив нові масові затримання протестувальників у Білорусі

Масові затримання мирних протестувальників у Білорусі цієї неділі викликали засудження Євросоюзу.

З відповідною заявою виступив речник ЄС із питань зовнішньої політики Петер Стано, пише "Європейська правда".

"ЄС засуджує це останнє грубе порушення основних прав людини і репресії, що тривають. ЄС продовжить підтримувати законні заклики білоруського народу до демократичних змін", - йдеться у заяві Стано в Twitter.

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Раніше правозахисний центр "Вясна" повідомив, що понад 1000 людей були затримані в Білорусі під час мирних протестів у неділю.

Центр опублікував список із 1023 затриманих, переважно в Мінську.

У неділю в Мінську людям не дали сформувати велику колону, проте учасники акцій зібралися в невеликі групи і окремі колони і гуляли містом. Це супроводжувалося масовими затриманнями, в деяких випадках - із застосуванням сили і побиттям людьми в балаклавах.

Масові затримання відбулися після того, як ЄС 5 листопада офіційно запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Александра Лукашенка і ще 14 білорусів.

ЄС пояснив, що ухвалив це рішення з огляду на серйозність ситуації в Білорусі, триваючі репресії проти цивільного населення та опозиційних активістів.