Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Тбілісі поліція водометом розганяла протестувальників, які вимагають перевиборів

Опозиція Грузії висунула владі три вимоги і чекає відповіді до вечора

Масове тестування у Словаччині: за день перевірили 1,3 млн осіб, хворих - 0,63%

Азербайджан заявив про взяття під контроль стратегічно важливого міста у Карабаху






Євросоюз засудив нові масові затримання протестувальників у Білорусі

Понеділок, 9 листопада 2020, 09:22

Масові затримання мирних протестувальників у Білорусі цієї неділі викликали засудження Євросоюзу.

З відповідною заявою виступив речник ЄС із питань зовнішньої політики Петер Стано, пише "Європейська правда". 

"ЄС засуджує це останнє грубе порушення основних прав людини і репресії, що тривають. ЄС продовжить підтримувати законні заклики білоруського народу до демократичних змін", - йдеться у заяві Стано в Twitter.

Читайте також
На протестах у Білорусі за один день затримали понад 1000 людей

Раніше правозахисний центр "Вясна" повідомив, що понад 1000 людей були затримані в Білорусі під час мирних протестів у неділю. 

Центр опублікував список із 1023 затриманих, переважно в Мінську. 

У неділю в Мінську людям не дали сформувати велику колону, проте учасники акцій зібралися в невеликі групи і окремі колони і гуляли містом. Це супроводжувалося масовими затриманнями, в деяких випадках - із застосуванням сили і побиттям людьми в балаклавах.

Масові затримання відбулися після того, як ЄС 5 листопада офіційно запровадив персональні санкції проти самопроголошеного президента Александра Лукашенка і ще 14 білорусів.

ЄС пояснив, що ухвалив це рішення з огляду на серйозність ситуації в Білорусі, триваючі репресії проти цивільного населення та опозиційних активістів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь
powered by lun.ua