Евросоюз осудил новые массовые задержания протестующих в Беларуси

Массовые задержания мирных протестующих в Беларуси в это воскресенье вызвали осуждение Евросоюза.

С соответствующим заявлением выступил представитель ЕС по вопросам внешней политики Петер Стано, пишет "Европейская правда".

"ЕС осуждает это последнее грубое нарушение основных прав человека и продолжающиеся репрессии. ЕС продолжит поддерживать законные призывы белорусского народа к демократическим переменам", - говорится в заявлении состоянии в Twitter.

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Ранее правозащитный центр "Вясна" сообщил, что более 1000 человек были задержаны в Беларуси во время мирных протестов в воскресенье.

Центр опубликовал список из 1023 задержанных, в основном в Минске.

В воскресенье в Минске людям не дали сформировать большую колонну, однако участники акций собрались в небольшие группы и отдельные колонны и гуляли по городу. Это сопровождалось массовыми задержаниями, в некоторых случаях - с применением силы и избиением людьми в балаклавах.

Массовые задержания произошли после того, как ЕС 5 ноября официально ввел персональные санкции против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

ЕС объяснил, что принял это решение, учитывая серьезность ситуации в Беларуси, продолжающиеся репрессии против гражданского населения и оппозиционных активистов.