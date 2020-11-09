У Німеччині вважають, що Байден не буде зациклений на оборонних витратах, як Трамп

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що за Джо Байдена на посаді президента США не все зміниться, але багато що стане кращим.

Про це він сказав в ефірі німецького телебачення, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чинний президент США Дональд Трамп часто скаржився на те, що Німеччина не змогла збільшити витрати на оборону до 2% від ВВП відповідно до мети НАТО.

Маас сказав, що він не думає, що мета витрат буде в центрі уваги так само сильно за Байдена, як за Трампа.

На його думку, суперечка про витрати на оборону не закінчиться при Байдені, а буде вестися в іншому стилі.

Водночас раніше Маас говорив, що Німеччина взяла на себе зобов’язання поступово збільшити витрати на оборону і збирається його дотримуватися.

Як повідомлялося, організації, що представляють виноробний сектор Франції, привітали обрання Джо Байдена, сподіваючись врегулювати торговельні суперечки, що загострилися під час президентства Дональда Трампа.