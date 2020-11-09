В Германии считают, что Байден не будет зациклен на оборонных расходах, как Трамп

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что при Джо Байдене на посту президента США не всё изменится, но многое станет лучшим.

Об этом он сказал в эфире немецкого телевидения, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Действующий президент США Дональд Трамп часто жаловался на то, что Германия не смогла увеличить расходы на оборону до 2% от ВВП в соответствии с целями НАТО.

Маас сказал, что он не думает, что цель расходов будет в центре внимания так же сильно при Байдене, как при Трампе.

По его мнению, спор о расходах на оборону не закончится при Байдене, но будет вестись в другом стиле.

В то же время ранее Маас говорил, что Германия взяла на себя обязательство постепенно увеличить расходы на оборону и собирается его придерживаться.

Как сообщалось, организации, представляющие винодельческий сектор Франции, приветствовали избрание Джо Байдена, надеясь урегулировать торговые споры, обострившиеся во время президентства Дональда Трампа.