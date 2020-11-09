Премьер Венгрии пригрозил ветировать бюджет ЕС – СМИ

Премьер Венгрии Виктор Орбан в письме руководству Евросоюза пригрозил ветировать бюджет ЕС из-за планируемого механизма верховенства права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SPIEGEL.

В письме Орбан заявил, что этот механизм не соответствует июльской договоренности о бюджете ЕС.

Премьер-министр пригрозил, что если бюджет ЕС будет связан с механизмом верховенства права, то он проголосует против него.

"Даже если Венгрия чувствует себя обязанной сотрудничать, в свете развития событий она не может обеспечить единодушие, которое необходимо для пакета, одобренного в июле", - заявляет Орбан.

Участники переговоров с Европарламента и государств-членов недавно договорились о введении механизма верховенства права в следующий бюджет ЕС. Распределение средств ЕС должен быть связан с соблюдением верховенства права в государствах-членах.

Договоренность основана на компромиссном предложении немецкого председательства в Совете ЕС. Согласно ему, Еврокомиссия может предложить ввести санкции против страны ЕС, а государства-члены должны подтвердить это решение квалифицированным большинством - 15 из 27 государств-членов, представляющих 65% населения ЕС.

Орбан заявил, что планируемый санкционный механизм основан на "юридически расплывчатых определениях", таких как "нарушение верховенства права". Это создает "возможности для политических злоупотреблений" и нарушает "требование правовой определенности".