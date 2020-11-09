Незгодний із поразкою Трамп планує масові мітинги - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує відновити свої широкомасштабні мітинги, які були характерною рисою його президентської кампанії, поки він оскаржує результати виборів, на яких він програв.

Про це з посиланням на джерела повідомило видання Axios, а також прихильний до республіканців канал Fox News, пише "Європейська правда".

Кампанія Трампа планує обрати менш традиційний шлях оскарження результатів виборів, в тому числі провести "серію трампівських мітингів", зосереджених довкола судових процесів у кількох штатах.

Читайте також Лідери РФ, Туреччини і Китаю ще не привітали Байдена з перемогою на виборах

Поряд з мітингами Трамп також планує опиратися на некрологи людей, які вже померли, але їхній голос нібито був врахований на виборах, як доказ шахрайства під час голосування.

Штаб Трампа також направляє команди по перерахунку голосів в Джорджію, Аризону і Пенсильванію.

Трамп, який відмовився визнати свою поразку перед Байденом, пообіцяв подати до суду найближчими днями. Трамп і його кампанія висунули звинувачення у великомасштабному шахрайстві на виборах в Пенсільванії та інших штатах, але поки не надали ніяких доказів.

7 листопада Трамп заявив, що виграв вибори президента Сполучених Штатів, набравши 71 млн законних голосів.

Нагадаємо, підрахунок голосів у США ще не завершений, однак, за попереднім результатом Джо Байден був оголошений переможцем президентських виборів.