Несогласный с поражением Трамп планирует массовые митинги – СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует возобновить свои широкомасштабные митинги, которые были характерной чертой его президентской кампании, пока он оспаривает результаты выборов, на которых он проиграл.

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Axios, а также симпатизирующий республиканцам канал Fox News, пишет "Европейская правда".

Штаб Трампа планирует избрать менее традиционный путь обжалования результатов выборов, в том числе провести серию протрамповских митингов, сосредоточенных вокруг судебных процессов в нескольких штатах.

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Наряду с митингами Трамп также планирует опираться на некрологи людей, которые уже умерли, но их голос якобы был учтен на выборах, как доказательство мошенничества во время голосования.

Штаб Трампа также направляет команды по пересчету голосов в Джорджию, Аризону и Пенсильванию.

Трамп, который отказался признать свое поражение перед Байденом, пообещал подать в суд в ближайшие дни. Трамп и его штаб предъявили обвинения в крупномасштабном мошенничестве на выборах в Пенсильвании и других штатах, но пока не предоставили никаких доказательств.

7 ноября Трамп заявил, что выиграл выборы президента Соединенных Штатов, набрав 71 млн законных голосов.

Напомним, подсчет голосов в США еще не завершен, однако, по предварительным результатом Джо Байден был объявлен победителем президентских выборов.