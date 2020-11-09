Санду відмовилась від дебатів з Додоном: хай з прокурорами дебатує

Прозахідна опозиціонерка Майя Санду відмовилась від дебатів з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном перед другим туром президентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання Cotidianul.

Санду заявила, що їй більше нема "що обговорювати" з Додоном і що він повинен дебатувати "тільки з прокурорами".

Майя Санду стверджує ,що"громадяни хочуть конкретних відповідей, реальних рішень, а не того бардаку, який ллється по телебаченню, в газетах і на пресконференціях".

"Ми наполягали на проведенні дебатів за темами, що становлять національний інтерес. Економічні проблеми, подолання кризи охорони здоров'я, боротьба з бідністю. Але всякий раз, коли його викликають для обговорення серйозних питань, Ігор Додон не робить нічого, крім як кидає ще три брехні в одному реченні. Нам нема чого обговорювати з таким громадянином. Єдині дебати, які він може вести , - це з прокурорами", - заявила Санду.

Вона також додала, що після виборів вимагатиме, щоб Додона притягнули до відповідальності за "всі вчинені ним зловживання"."

Нагадаємо, що після того, як Ігор Додон не з'явився в першому турі передвиборчих дебатів, він запросив Майю Санду на дебати перед другим туром.

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