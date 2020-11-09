Швеція продовжила заборону на поїздки за межі Шенгену до 31 січня

Міністерство закордонних справ Швеції продовжило свої рекомендації, пов'язані з пандемією і спрямовані проти несуттєвих поїздок у всі країни за межами ЄС, Європейської економічної зони або Шенгенської зони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Зараз жителі Швеції можуть вільно подорожувати з будь-якої причини, включаючи туризм, в такі країни як: Андорра, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Італія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія, Британія та Ватикан

Для інших країн ЄС (Естонія, Ірландія та Латвія) застереження щодо поїздок залишається в силі принаймні до 18 листопада 2020 року. А для країн, що не входять в ЄС, ЄЕЗ або Шенгенську зону, рекомендація проти несуттєвих поїздок була в понеділок продовжена з 15 листопада 2020 року до 31 січня 2021 року.

"Існує велика невизначеність, і неможливо передбачити, коли можна буде безпечно і вільно подорожувати по всьому світу у зв'язку з пандемією коронавірусу і її наслідками", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Швеції в понеділок.

Рекомендація міністерства закордонних справ проти несуттєвих поїздок не є юридично обов'язковою забороною, але має інші наслідки, які жителі Швеції мають взяти до уваги, перш ніж прийняти рішення про поїздку.