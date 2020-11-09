Швеция продлила запрет на поездки за пределы Шенгена до 31 января

Министерство иностранных дел Швеции продолжило свои рекомендации, связанные с пандемией и направленные против несущественных поездок во все страны за пределами ЕС, Европейской экономической зоны или Шенгенской зоны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В настоящее время жители Швеции могут свободно путешествовать по любой причине, включая туризм, в такие страны как: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Великобритания и Ватикан

Для других стран ЕС (Эстония, Ирландия и Латвия) предостережение относительно поездок остается в силе по крайней мере до 18 ноября 2020 года. А для стран, не входящих в ЕС, ЕЭЗ или Шенгенскую зону, рекомендация против несущественных поездок было в понедельник продолжено с 15 ноября 2020 до 31 января 2021 года.

"Существует большая неопределенность, и невозможно предсказать, когда можно будет безопасно и свободно путешествовать по всему миру в связи с пандемией коронавируса и ее последствиями", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Швеции в понедельник.

Рекомендация Министерства иностранных дел против несущественных поездок не является юридически обязательным запретом, но имеет другие последствия, которые жители Швеции должны принять во внимание, прежде чем принять решение о поездке.