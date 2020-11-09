В Естонії хочуть відставки другого міністра, який казав про "фальсифіковану" перемогу Байдена

У парламенті Естонії ініціювали вотум недовіри міністру фінансів та лідеру ультраправої партії EKRE Мартіну Хельме після його заяв про те, що президентські вибори у США не були чесними.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

Вотум недовіри ініціювала ліберальна Партія реформ, яка має найбільшу кількість місць в естонському парламенті. Мартін Хельме є сином Марта Хельме - колишнього лідера партії та міністра внутрішніх справ, який з цієї ж причини сьогодні подав у відставку.

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"Відставка Марта Хельме - це половина справи. Але й Мартін Хельме повинен відповісти за свої слова. Тому ми подаємо ініціативу про вотум недовіри", - заявила лідер партії Кая Каллас.

Заяви Марта Хельме та Мартіна Хельме пролунали у неділю в ефірі TRE-raadio.

"Як на мене, навіть нема питання про те, що ці вибори сфальсифіковані… Немає сенсу говорити про будь-яку демократію чи правову державу, коли результати виборів можна так нахабно і масово фальсифікувати", - сказав Хельме-молодший. Він також звинуватив естонські ЗМІ у тому, що вони, мовляв, не пояснюють, чому Дональд Трамп почав програвати.

"Наші ЗМІ говорять. Але про те, як Трамп висуває нібито безпідставні звинувачення, що у нього немає ніяких доказів", - зазначив Хельме-старший. Він також припустив, що за перемогою Байдена стоїть "глибинний уряд", та назвав Джо Байдена "корумпованим".

Март Хельме також сказав, що "Трамп переможе після величезної боротьби, може навіть з кровопролиттям, але справедливість у підсумку відновиться".

Прем’єр-міністр Юрі Ратас та міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу назвали коментарі Хельме "абсурдними", а президентка Керсті Кальюлайд заявила, що це "замах на демократію та безпеку Естонії". Президентка додала, що скликатиме Раду оборони для обговорення цієї ситуації.

Хельме-старший після цього вирішив сам піти у відставку, але не відмовився від своїх слів.