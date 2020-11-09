В Эстонии хотят отставки второго министра за слова о "фальсифицированной" победе Байдена

В парламенте Эстонии инициировали вотум недоверия министру финансов и лидеру ультраправой партии EKRE Мартину Хельме после его заявлений о том, что президентские выборы в США не были честными.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Вотум недоверия инициировала либеральная Партия реформ, которая имеет наибольшее количество мест в эстонском парламенте. Мартин Хельме является сыном Марта Хельме - бывшего лидера партии и министра внутренних дел, который по этой же причине сегодня подал в отставку.

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"Отставка Марта Хельме - это половина дела. Но и Мартин Хельме должен ответить за свои слова. Поэтому мы подаем инициативу о вотуме недоверия", - заявила лидер партии Кая Каллас.

Заявления Марта Хельме и Мартина Хельме прозвучали в воскресенье в эфире TRE-raadio.

"Как по мне, даже не стоит вопрос о том, что эти выборы сфальсифицированы ... Нет смысла говорить о какой-либо демократии или правовом государстве, когда результаты выборов можно так нагло и массово фальсифицировать", - сказал Хельме-младший. Он также обвинил эстонские СМИ в том, что они якобы не объясняют, почему Дональд Трамп начал проигрывать.

"Наши СМИ говорят. Но о том, как Трамп выдвигает якобы необоснованные обвинения, что у него нет никаких доказательств", - отметил Хельме-старший. Он также предположил, что за победой Байдена стоит "глубинное правительство", и назвал Джо Байдена "коррумпированным".

Март Хельме также сказал, что "Трамп победит после огромной борьбы, может даже с кровопролитием, но справедливость в итоге восстановится".

Премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу назвали комментарии Хельме "абсурдными", а президент Керсти Кальюлайд заявила, что это "покушение на демократию и безопасность Эстонии". Президент добавила, что будет сзывать Совет обороны для обсуждения этой ситуации.

Хельме-старший после этого решил сам уйти в отставку, но не отказался от своих слов.