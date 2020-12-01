В правительстве назвали причину падения экспорта Украины в ЕС

Украинский экспорт в ЕС по результатам первых трех кварталов упал, и причиной этому стал локдаун.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины.

"Единственной причиной для уменьшения экспорта в Евросоюз стал локдаун. Из-за его экономических последствий наш экспорт в ЕС по результатам первых трех кварталов упал на 19%", - сказал Качка.

Он заверил, что других системных изменений, которые могли повлиять на торговлю Украины и ЕС, кроме локдауна, нет.

"Также падает и европейский импорт в Украину, хотя и меньшими темпами", - отметил замминистра.

Напомним, в Украине ощутимо выросла доля экспортеров и импортеров, которые положительно оценивают влияние Соглашения об ассоциации с ЕС на свой бизнес.

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