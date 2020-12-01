В уряді назвали завдання України у відносинах з ЄС на наступні 10 років
"Економічна конвергенція" має стати завданням України у відносинах з ЄС на наступне десятиріччя.
Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розказав Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – торговий представник України.
Качка зазначив, що одним з найбільших досягнень цього року є визнання еквівалентності насіння для зернових культур. Тепер його можна виробляти в Україні і продавати в ЄС.
"Це дуже технократичне рішення. Його можна, звичайно, комунікаційно назвати "насінневим безвізом", але ця епоха вже відходить. Ідея безвізів – це ідея наздоганяння, це той рівень, який ми вже проходимо", - сказав торговий представник.
За його словами, зараз Україна дійшла до того стану, коли "багато в чому наздогнала ЄС", і тепер "треба рухатися спільно".
"Спільно працювати над тим, щоби бар’єри, які ми вже зняли, не з’явилися знову. Це те, що називається "економічна конвергенція", і це має стати нашим завданням у відносинах з ЄС на наступне десятиріччя", - наголосив заступник міністра.
Крім того, Качка пояснив причину падіння експорту України до ЄС у цьому році.
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