В правительстве назвали задачи Украины в отношениях с ЕС на следующие 10 лет

"Экономическая конвергенция" должна стать задачей Украины в отношениях с ЕС на следующее десятилетие.

Об этом в интервью "Европейской правде" рассказал Тарас Качка, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины.

Качка отметил, что одним из крупнейших достижений этого года является признание эквивалентности семян для зерновых культур. Теперь их можно производить в Украине и продавать в ЕС.

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"Это очень технократическое решение. Его можно, конечно, коммуникационно назвать "семенным безвизом", но эта эпоха уже уходит. Идея безвизов - это идея догонять, это тот уровень, который мы уже проходим", - сказал торговый представитель.

По его словам, сейчас Украина дошла до того состояния, когда "во многом догнала ЕС", и теперь "надо двигаться сообща".

"Совместно работать над тем, чтобы барьеры, которые мы уже сняли, не появились снова. Это то, что называется "экономическая конвергенция", и это должно стать нашей задачей в отношениях с ЕС на следующее десятилетие", - отметил заместитель министра.

Кроме того, Качка объяснил причину падения экспорта Украины в ЕС в этом году.

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