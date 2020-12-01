Трамп оскаржив результати виборів у Вісконсині, де перерахунок підтвердив перемогу Байдена 

Чинний президент США Дональд Трамп і його кампанія звернулися до Вищого суду Вісконсину, вимагаючи переглянути вже затверджені результати голосування у штаті.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Кампанія Трампа подала позов щодо близько 220 000 бюлетенів, надісланих поштою, стверджуючи, що у процесі голосування були порушення.

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Позов надійшов вранці 1 грудня - вже після того, як Вісконсин завершив частковий перерахунок голосів, що підтвердив перемогу Байдена, а губернатор штату офіційно затвердив результати голосування.

Байден переміг у штаті з перевагою в більш ніж 20 000 голосів, при цьому, після перерахунку виграв додаткові 87 голосів. Перемога у Вісконсині додає йому 10 голосів у Колегії виборників.

У позові заявляють, що відповідальні за вибори посадовці в продемократичних округах Мілуокі та Дейн нібито не дотримувалися належних процедур, обробляючи надіслані поштою бюлетені, а також врахували десятки тисяч бюлетенів, які мали бути визнані недійсними з тих чи інших причин.

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Твердження у позові значною мірою повторюють ті, що містилися в інших, вже відхилених судом позовах щодо голосування у Пенсильванії.

Юристи Трампа у позові зазначають, що рішення у справі може вплинути "не тільки на те, котрий з кандидатів отримає 10 голосів Вісонсину у Колегії виборників, але й на загальний результат виборів".

Водночас, навіть без голосів Вісконсину Байден отримав би 296 голосів виборників, тоді як для перемоги достатньо 270.

Дональд Трамп відмовляється визнати поразку на виборах і нещодавно заявив, що Байден зайде в Білий дім, тільки якщо "доведе справжність" голосів.

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