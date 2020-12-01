Трамп оспорил результаты выборов в Висконсине, где пересчет голосов подтвердил победу Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп и его кампания обратились в Высший суд Висконсина, требуя пересмотреть уже утвержденные результаты голосования в штате.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Кампания Трампа подала иск относительно около 220 000 бюллетеней, присланных по почте, утверждая, что в процессе голосования были нарушения.

Иск поступил 1 декабря - уже после того, как Висконсин завершил частичный пересчет голосов, который подтвердил победу Байдена, а губернатор штата официально утвердил результаты голосования.

Байден победил в штате с преимуществом в более чем 20 000 голосов, при этом, после пересчета выиграл дополнительные 87 голосов. Победа в Висконсине добавляет ему 10 голосов в Коллегии выборщиков.

В иске заявляют, что ответственные за выборы чиновники в продемократических округах Милуоки и Дейн якобы не придерживались надлежащих процедур, обрабатывая присланные по почте бюллетени, а также учли десятки тысяч бюллетеней, которые должны быть признаны недействительными по тем или иным причинам.

Утверждения в иске в значительной степени повторяют те, что находились в других, уже отклоненных судом исках по поводу голосования в Пенсильвании.

Юристы Трампа в иске отмечают, что решение по делу может повлиять "не только на то, кто из кандидатов получит 10 голосов Висонсина в Коллегии выборщиков, но и на общий результат выборов".

В то же время, даже без голосов Висконсина Байден получил бы 296 голосов выборщиков, тогда как для победы достаточно 270.

Дональд Трамп отказывается признать поражение на выборах и недавно заявил, что Байден зайдет в Белый дом, только если "докажет подлинность" голосов.

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