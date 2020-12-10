"Венецианка" раскритиковала скандальное решение КСУ, намекнув на узурпацию

Венецианская комиссия Совета Европы приняла быстрый вывод о последствиях решения Конституционного суда Украины относительно электронного декларирования, из которого следует, что решение судей является крайне проблемным.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании.

Эксперты "Венецианки" считают, что решению КС не хватает ясности и четкости, а также конституционные судьи вполне могли иметь конфликт интересов и действовать под его влиянием, говорится в статье.

В своем заключении комиссия приводит аргументы о том, что КСУ был неправ, отменяя уголовную ответственность за ложные декларации. "Венецианская комиссия в своем анализе пришла к мнению, что аргументация Конституционного суда имеет много недостатков", - говорится в документе "Венецианки".

Среди процедурных нарушений и отклонений эксперты комиссии отмечают, что КС рассмотрел решение невероятно быстро по сравнению с обычной практикой, отменил публичные слушания в столь важном деле, вышел за пределы конституционного представления - то есть отменил то, о чем депутаты не просили, почти не привел аргументов в пользу ключевых элементов своего решения, не продумал последствий своих действий и иногда противоречил международным нормам.

"Вывод Венецианской комиссии привел более чем достаточно аргументов в пользу того, что решение КСУ, которое создало конституционный кризис в Украине, является крайне проблемным. Но сильнейшим стал тезис о том, решение КС похоже на узурпацию власти", - говорится в статье.

"Венецианская комиссия считает требованием разделения власти то, что Конституционный суд не должен узурпировать роль законодательного органа. Даже если формально КС уполномочен объявлять неконституционными некоторые положения уголовного кодекса, эти полномочия должны применяться с учетом того, что именно парламент устанавливает систему сдержек и противовесов", - пояснила Венецианская комиссия.

Подробнее в статье - КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании.



