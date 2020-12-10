Унікальний орган Собору Паризької Богоматері демонтували для реставрації

У Парижі завершилися роботи з демонтажу унікального органу собору Нотр-Дам, у якому відбувається реставрація після сильної пожежі в квітні 2019 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Музичний інструмент, створений в 1733 році, постраждав від пожежі менше, ніж інші частини будівлі, проте для відновлення його звучання необхідно провести глибоке очищення всіх фрагментів від частинок свинцю і попелу.

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Демонтаж органу завершився на два місяці раніше, ніж передбачалося. Робочі зняли майже всі вісім тисяч труб музичного інструменту. У соборі залишилися лише ті частини органу, які експерти визначили як занадто тендітні для транспортування.

Для того, щоб зняти труби, в Нотр-Дамі встановили будівельні риштування.

Хто саме буде проводити очистку труб органу, буде визначено в першій половині 2021 року.

Очікується, що унікальний орган, який вважається одним з найбільших у Франції, знову зазвучить 16 квітня 2024 року, рівно через п'ять років після пожежі.

За заявами влади, повністю реставрацію собору також вдасться завершити до 2024 року, коли в Парижі пройдуть Олімпійські ігри.

Через епідемію коронавірусу та карантин роботи в соборі переривалися. Проте, за словами представника фонду Нотр-Дам Крістофа Русело, реставрація буде закінчена вчасно.