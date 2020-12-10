Уникальный орган Собора Парижской Богоматери демонтировали для реставрации

В Париже завершились работы по демонтажу уникального органа собора Нотр-Дам, в котором происходит реставрация после сильного пожара в апреле 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Музыкальный инструмент, созданный в 1733 году, пострадал от пожара меньше, чем другие части здания, однако для восстановления его звучания необходимо провести глубокое очищение всех фрагментов от частиц свинца и пепла.

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Демонтаж органа завершился на два месяца раньше, чем предполагалось. Рабочие сняли почти все восемь тысяч труб музыкального инструмента. В соборе остались только те части органа, которые эксперты определили как слишком хрупкие для транспортировки.

Для того, чтобы снять трубы, в Нотр-Даме установили строительные леса.

Кто именно будет проводить очистку труб органа, будет определено в первой половине 2021 года.

Ожидается, что уникальный орган, который считается одним из крупнейших во Франции, снова зазвучит 16 апреля 2024 года, ровно через пять лет после пожара.

По заявлениям властей, полностью реставрацию собора также удастся завершить до 2024 года, когда в Париже пройдут Олимпийские игры.

Из-за эпидемии коронавируса и карантина работы в соборе прерывались. Однако, по словам представителя фонда Нотр-Дам Кристофа Русело, реставрация будет закончена вовремя.