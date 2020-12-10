Новий глава МЗС Чорногорії за поліпшення стосунків з РФ, але не ціною європейського курсу

Новий глава МЗС Чорногорії Джордже Радулович висловився за покращення відносин з РФ, якщо це не буде коштом європейських пріоритетів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Vijesti.

Говорячи про зовнішню політику і стосунки з Росією, Радулович сказав, що новий уряд буде дотримуватися політики ЄС.

"Російські санкції боляче б’ють по народу Чорногорії, ніж Росії" - зазначив він.

"Ми хочемо хороших стосунків з Росією, але не коштом наших європейських пріоритетів. Ми будемо працювати над покращенням відносин з Росією, але до того моменту, поки це не шкодитиме нашим європейським прагненням" - заявив Радулович.

Також міністр наголосив, що членство Чорногорії в НАТО, проти чого свого часу активно протестувала Росія, є реальністю, яку слід прийняти всім.

Нагадаємо, 4 грудня парламент Чорногорії затвердив новий уряд країни, у складі якого вперше за 30 років не буде представників Демократичної партії соціалістів (DPS) Міло Джукановича та загалом є лише один член політичної партії.

Прем’єр-міністром став Здравко Кривокапич - позапартійний лідер просербського передвиборчого блоку "За майбутнє Чорногорії". Його вважають близьким до Сербської православної церкви та митрополита Амфілохія, який нещодавно помер від коронавірусу.

Як повідомлялося, Демократична партія соціалістів президента Чорногорії Міло Джукановича за підсумком парламентських виборів отримала найбільше голосів, але коаліцію сформували опозиційні сили, які сукупно отримали більше місць.

Серед переможців виборів - радикальні просербські сили, які обіцяли скасувати членство Чорногорії у НАТО, відкликати визнання Косова, відмовитися від санкцій проти РФ та зберегти домінуюче становище Сербської церкви.