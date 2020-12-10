Новый глава МИД Черногории - за улучшение отношений с РФ, но не ценой европейского курса

Новый глава МИД Черногории Джордже Радулович высказался за улучшение отношений с РФ, если это не будет происходить ценой европейских приоритетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Vijesti.

Говоря о внешней политике и отношениях с Россией, Радулович сказал, что новое правительство будет придерживаться политики ЕС.

"Российские санкции больнее бьют по народу Черногории, чем по России", - отметил он.

"Мы хотим хороших отношений с Россией, но не за счет наших европейских приоритетов. Мы будем работать над улучшением отношений с Россией, но до того момента, пока это не будет вредить нашим европейским стремлениям", - заявил Радулович.

Также министр отметил, что членство Черногории в НАТО, против чего в свое время активно протестовала Россия, является реальностью, которую следует принять всем.

Напомним, 4 декабря парламент Черногории утвердил новое правительство страны, в составе которого впервые за 30 лет не будет представителей Демократической партии социалистов (DPS) Мило Джукановича и вообще есть только один член политической партии.

Премьер-министром стал Здравко Кривокапич - беспартийный лидер просербского предвыборного блока "За будущее Черногории". Его считают близким к Сербской православной церкви и митрополиту Амфилохию, который недавно умер от коронавируса.

Как сообщалось, Демократическая партия социалистов президента Черногории Мило Джукановича по итогам парламентских выборов получила наибольшее число голосов, но коалицию сформировали оппозиционные силы, которые совокупно получили больше мест.

Среди победителей выборов - радикальные просербские силы, которые обещали отменить членство Черногории в НАТО, отозвать признание Косова, отказаться от санкций против РФ и сохранить доминирующее положение Сербской церкви.