У французькому Нанті поліцейські влаштували автопробіг через поранення трьох колег

У французькому Нанті кілька десятків поліцейських влаштували протестний автопробіг після того, як раніше троє їхніх колег отримали травми на акціях протесту звичайних громадян проти законопроєкту про посилення захисту поліції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Правоохоронці влаштували автопробіг на службових авто, увімкнувши мигалки та сирени, із зупинками біля офісу поліції, суду та префектури. Акція відбувається вже третій день поспіль і координується профспілкою.

Sinon y’a la police qui manifeste (ou qui organise une concentre de véhicules floqués on sait pas trop) en ce moment à #Nantes pic.twitter.com/xoSKqGkJFf — Marion Lopez (@MarionLpz) December 9, 2020

Минулої суботи, 5 грудня, троє поліцейських у Нанті отримали травми під час протестів проти "закону про глобальну безпеку", що акція зібрала близько 3 тисяч людей.

Одному з трьох поранених силовиків влучили в обличчя "коктейлем Молотова".

Крім того, додає France Bleu, поліцейських обурили слова президента Еммануеля Макрона, який назвав "неприпустимими" посилену увагу поліцейських до молодих громадян "не з білою шкірою". "Ми не контролюємо когось за те, як виглядає їхнє обличчя. Ми професіонали, ми поліція республіки. Ці слова не просто зачіпають - вони є принизливими", - заявив один з учасників протесту.

Силовики, що взяли участь в акції солідарності з колегами, у коментарях ЗМІ заявили, що почуваються покинутими і не хочуть терпіти таке ставлення.

Нагадаємо, у Франції вже не перші вихідні проходять акції протесту проти "закону про глобальну безпеку", зокрема його статті 24, що пропонує криміналізувати фото- та відеозйомку поліції, яка здійснюється з метою завдати їм шкоди.

Критики називають його "законом, що уб’є свободу" та вказують на те, що це перешкоджатиме як звичайним громадянам, так і журналістам знімати дії поліції під час акцій протесту, а це порушує можливість контролювати, чи не перевищує поліція свої повноваження.

У парламенті після першої хвилі протестів оголосили, що контроверсійну статтю 24 "закону про глобальну безпеку", яка стосується захисту поліцейських від переслідування, буде "повністю переписано".