Во французском Нанте полицейские устроили автопробег после ранения трех коллег

Во французском Нанте несколько десятков полицейских устроили протестный автопробег после того, как ранее трое их коллег получили травмы на акциях протеста обычных граждан против законопроекта об усилении защиты полиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Правоохранители устроили автопробег на служебных авто, включив мигалки и сирены, с остановками возле офиса полиции, суда и префектуры. Акция проходит уже третий день подряд и координируется профсоюзом.

Sinon y’a la police qui manifeste (ou qui organise une concentre de véhicules floqués on sait pas trop) en ce moment à #Nantes pic.twitter.com/xoSKqGkJFf — Marion Lopez (@MarionLpz) December 9, 2020

В минувшую субботу, 5 декабря, трое полицейских в Нанте получили травмы во время протестов против "закона о глобальной безопасности", акция собрала около 3 тысяч человек.

Одному из трех раненых силовиков попали в лицо "коктейлем Молотова".

Кроме того, добавляет France Bleu, полицейских возмутили слова президента Эммануэля Макрона, который назвал "недопустимыми" усиленное внимание полицейских к молодым гражданам "не с белой кожей". "Мы не контролируем кого-то за то, как выглядит их лицо. Мы профессионалы, мы полиция республики. Эти слова не просто затрагивают - они унизительны", - заявил один из протестующих.

Силовики, принявшие участие в акции солидарности с коллегами, в комментариях СМИ заявили, что чувствуют себя брошенными и не хотят терпеть такое отношение.

Напомним, во Франции уже не первые выходные проходят акции протеста против "закона о глобальной безопасности", в частности его статьи 24, предлагающий криминализировать фото- и видеосъемку полиции, которая ведется с целью нанести им вред.

Критики называют его "законом, который убьет свободу", и указывают на то, что это будет препятствовать как обычным гражданам, так и журналистам снимать действия полиции во время акций протеста, а это нарушает возможность контролировать, не превышает ли полиция свои полномочия.

В парламенте после первой волны протестов объявили, что противоречивая статья 24 "закона о глобальной безопасности", которая касается защиты полицейских от преследования, будет "полностью переписана".