Кулеба провів першу зустріч з обраною президенткою Молдови

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках свого візиту до Молдови провів першу зустріч з обраною президенткою Маєю Санду.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Pleased to meet with Moldova’s President-elect @sandumaiamd. Looking forward to her visit to Ukraine in January 2021 to open a new successful chapter of Ukraine-Moldova relations as we continue to move together towards EU membership. pic.twitter.com/kPiMcpVADL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

"Радий зустрічі з обраним президентом Молдови Маєю Санду. Очікую її візиту до України у січні 2021 року, щоб відкрити нову успішну сторінку у відносинах України та Молдови, оскільки ми разом продовжуємо рухатися до членства у ЄС", - написав Дмитро Кулеба.

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Зустріч відбулася в урядовому приміщенні, а саме у Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Молдови.

Раніше сьогодні, 10 грудня, Конституційний суд Молдови затвердив результат президентських виборів, підтвердивши перемогу Маї Санду.

Другий тур президентських виборів в Молдові пройшов 15 листопада. Згідно з остаточними підрахунками, Санду набрала 57,75%, а Ігор Додон - 42,25%.

Володимир Зеленський запросив Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів.

Згодом стало відомо, що Санду здійснить свої перші закордонні візити до Києва та Бухареста.

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