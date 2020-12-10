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Конституційний суд затвердив перемогу Маї Санду на виборах






Кулеба провів першу зустріч з обраною президенткою Молдови

Четвер, 10 грудня 2020, 17:48

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках свого візиту до Молдови провів першу зустріч з обраною президенткою Маєю Санду.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

"Радий зустрічі з обраним президентом Молдови Маєю Санду. Очікую її візиту до України у січні 2021 року, щоб відкрити нову успішну сторінку у відносинах України та Молдови, оскільки ми разом продовжуємо рухатися до членства у ЄС", - написав Дмитро Кулеба.

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Зустріч відбулася в урядовому приміщенні, а саме у Міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Молдови. 

Раніше сьогодні, 10 грудня, Конституційний суд Молдови затвердив результат президентських виборів, підтвердивши перемогу Маї Санду.

Другий тур президентських виборів в Молдові пройшов 15 листопада. Згідно з остаточними підрахунками, Санду набрала 57,75%, а Ігор Додон - 42,25%.

Володимир Зеленський запросив Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів. 

Згодом стало відомо, що Санду здійснить свої перші закордонні візити до Києва та Бухареста.

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Молдова Кулеба
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