Кулеба провів першу зустріч з обраною президенткою Молдови

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках свого візиту до Молдови провів першу зустріч з обраною президенткою Маєю Санду.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

Pleased to meet with Moldova’s President-elect @sandumaiamd. Looking forward to her visit to Ukraine in January 2021 to open a new successful chapter of Ukraine-Moldova relations as we continue to move together towards EU membership. pic.twitter.com/kPiMcpVADL