Кулеба провел первую встречу с избранным президентом Молдовы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках своего визита в Молдову провел первую встречу с избранным президентом Майей Санду.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

Pleased to meet with Moldova’s President-elect @sandumaiamd. Looking forward to her visit to Ukraine in January 2021 to open a new successful chapter of Ukraine-Moldova relations as we continue to move together towards EU membership. pic.twitter.com/kPiMcpVADL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 10, 2020

"Рад встрече с избранным президентом Молдовы Майей Санду. Ожидаю ее визита в Украину в январе 2021 года, чтобы открыть новую успешную страницу в отношениях Украины и Молдовы, поскольку мы вместе продолжаем двигаться к членству в ЕС", - написал Дмитрий Кулеба.

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Встреча состоялась в правительственном здании, а именно в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Ранее сегодня, 10 декабря, Конституционный суд Молдовы утвердил результаты президентских выборов, подтвердив победу Майи Санду.

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно окончательным подсчетам, Санду набрала 57,75%, а Игорь Додон - 42,25%.

Владимир Зеленский пригласил Санду в Киев в первом телефонном разговоре на следующий день после президентских выборов.

Впоследствии стало известно, что Санду осуществит свои первые зарубежные визиты в Киев и Бухарест.

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