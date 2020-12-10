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Кулеба провел первую встречу с избранным президентом Молдовы

Четверг, 10 декабря 2020, 17:48

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках своего визита в Молдову провел первую встречу с избранным президентом Майей Санду.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

"Рад встрече с избранным президентом Молдовы Майей Санду. Ожидаю ее визита в Украину в январе 2021 года, чтобы открыть новую успешную страницу в отношениях Украины и Молдовы, поскольку мы вместе продолжаем двигаться к членству в ЕС", - написал Дмитрий Кулеба.

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Встреча состоялась в правительственном здании, а именно в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Ранее сегодня, 10 декабря, Конституционный суд Молдовы утвердил результаты президентских выборов, подтвердив победу Майи Санду.

Второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Согласно окончательным подсчетам, Санду набрала 57,75%, а Игорь Додон - 42,25%.

Владимир Зеленский пригласил Санду в Киев в первом телефонном разговоре на следующий день после президентских выборов.

Впоследствии стало известно, что Санду осуществит свои первые зарубежные визиты в Киев и Бухарест.

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Молдова Кулеба
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