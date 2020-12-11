Євросоюз зумів зняти бюджетну блокаду Польщі та Угорщини

Лідери Європейського Союзу на саміті в четвер домовились із Польщею та Угорщиною про припинення їх блокади бюджету блоку та пакету відновлення економіки обсягом 1,8 трлн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Польща та Угорщина заблокували фінансовий пакет, оскільки доступ до грошей вперше пов'язали з дотриманням верховенства права.

Оскільки Варшава та Будапешт перебувають під процедурами ЄС щодо підриву незалежності судів та засобів масової інформації, вони ризикували втратити мільярди виплат від ЄС.

Німеччина, яка до кінця року головує в Раді Євросоюзу, зуміла укласти угоду з двома країнами, що дозволило зняти їхнє вето.

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Сторони погодились на компроміс, згідно з яким текст нового заходу залишається незмінним, але не буде використаний, поки Угорщина та Польща не матимуть можливості оскаржити його законність у вищому суді ЄС та отримати вирок.

Угода також передбачає, що механізм застосовується тільки до бюджету ЄС на 2021-2027 роки та фонду відновлення економіки.

В окремій декларації буде зазначено, що прив'язка верховенства права до фондів застосовуватиметься об'єктивно і лише для забезпечення належного використання грошей ЄС, а не для покарання країн, повідомляє Reuters.

Компроміс дозволив всім сторонам заявити про перемогу. "Здоровий глузд взяв гору", - заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму відео у Facebook.

Президент Франції Еммануель Макрон написав у Твіттері, що "ми щойно прийняли надійну угоду про механізм, який буде введено в дію, щоб поважати верховенство права. Європа йде вперед, об’єднана і несе свої цінності".

На практиці ця поступка Будапешту та Варшаві означає, що впровадження механізму буде відкладено - принаймні на місяці, хоча можливо і на довше.



