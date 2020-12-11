Евросоюз сумел снять бюджетную блокаду Польши и Венгрии

Лидеры Европейского Союза на саммите в четверг договорились с Польшей и Венгрией о прекращении их блокады бюджета блока и пакета восстановления экономики объемом 1,8 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Польша и Венгрия заблокировали финансовый пакет, поскольку доступ к деньгам впервые связали с соблюдением верховенства права.

Поскольку Варшава и Будапешт находятся под процедурами ЕС по подрыву независимости судов и средств массовой информации, они рисковали потерять миллиарды выплат от ЕС.

Германия, которая к концу года председательствует в Совете Евросоюза, сумела заключить соглашение с двумя странами, что позволило снять их вето.

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Стороны согласились на компромисс, согласно которому текст новой меры остается неизменным, но не будет использован, пока Венгрия и Польша не смогут обжаловать его законность в высшем суде ЕС и получить приговор.

Соглашение также предусматривает, что механизм применяется только к бюджету ЕС на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики.

В отдельной декларации будет указано, что привязка верховенства права в фонды применяться объективно и только для обеспечения надлежащего использования денег ЕС, а не для наказания стран, сообщает Reuters.

Компромисс позволил всем сторонам заявить о победе. "Здравый смысл возобладал", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем видео в Facebook.

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что "мы только что приняли надежное соглашение о механизме, который будет введен в действие, чтобы уважать верховенство права. Европа идет вперед, объединенная и несет свои ценности".

На практике эта уступка Будапешта и Варшавы означает, что внедрение механизма будет отложено - по крайней мере на месяцы, хотя возможно и дольше.