Евросоюз сумел снять бюджетную блокаду Польши и Венгрии
Лидеры Европейского Союза на саммите в четверг договорились с Польшей и Венгрией о прекращении их блокады бюджета блока и пакета восстановления экономики объемом 1,8 млрд евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Польша и Венгрия заблокировали финансовый пакет, поскольку доступ к деньгам впервые связали с соблюдением верховенства права.
Поскольку Варшава и Будапешт находятся под процедурами ЕС по подрыву независимости судов и средств массовой информации, они рисковали потерять миллиарды выплат от ЕС.
Германия, которая к концу года председательствует в Совете Евросоюза, сумела заключить соглашение с двумя странами, что позволило снять их вето.
Стороны согласились на компромисс, согласно которому текст новой меры остается неизменным, но не будет использован, пока Венгрия и Польша не смогут обжаловать его законность в высшем суде ЕС и получить приговор.
Соглашение также предусматривает, что механизм применяется только к бюджету ЕС на 2021-2027 годы и фонду восстановления экономики.
В отдельной декларации будет указано, что привязка верховенства права в фонды применяться объективно и только для обеспечения надлежащего использования денег ЕС, а не для наказания стран, сообщает Reuters.
Компромисс позволил всем сторонам заявить о победе. "Здравый смысл возобладал", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем видео в Facebook.
Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что "мы только что приняли надежное соглашение о механизме, который будет введен в действие, чтобы уважать верховенство права. Европа идет вперед, объединенная и несет свои ценности".
На практике эта уступка Будапешта и Варшавы означает, что внедрение механизма будет отложено - по крайней мере на месяцы, хотя возможно и дольше.