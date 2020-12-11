Виправданого в Італії Марківа заочно заарештували в Росії

Басманний суд Москви в п'ятницю санкціонував заочний арешт українського військового Віталія Марківа у справі про вбивство, за якою він був виправданий судом в Італії.

Про це російському агентству "Интерфакс" повідомила прессекретарка суду Ірина Софінська, пише "Європейська правда".

Марківу заочно пред'явили звинувачення за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу Росії - вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі.

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Кримінальна справа проти Марківа стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом в районі села Андріївка під Слов'янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, росіянин Андрій Миронов.

Як відомо, влітку 2019 року суд присяжних міста Павія засудив Марківа до 24 років позбавлення волі за співучасть в убивстві Роккеллі та Миронова.

Марків має подвійне громадянство України та Італії, тому його судили за італійськими законами. Військовий відкидав обвинувачення і заперечував свою причетність до смерті Рокеллі та Миронова.

3 листопада апеляційний суд Мілана зняв усі звинувачення з Віталія Марківа і звільнив його з ув'язнення.