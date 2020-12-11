Франція сподівається запустити підйомники на лижних курортах з початку січня

Франція сподівається знову запустити підйомники на гірськолижних курортах з 7 січня - за умови, що епідемічна ситуація дозволить це зробити.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це заявив держсекретар з питань туризму Жан-Батіст Лемуен, посилаючись на обговорення в уряді.

Він додав, що у будь-якому разі при цьому будуть певні обмеження, тому що в уряді побоюються, що масовий приїзд людей на гірськолижні курорти закінчиться черговим спалахом коронавірусу.

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Раніше бізнес у популярних регіонах лижного туризму сподівався на дозвіл відкритися у святковий період - "найгарячіший" сезон, але цього не сталося.

"Нам прикро, що відкритися на Різдво не вийде. Але все ж зараз наші проблеми принаймні враховують і держава вживає заходів для того, щоб гірські туристичні регіони взагалі вижили", - зазнача Александр Молен, президент однієї з асоціацій гірськолижних курортів.

Загальна сума фінансової допомоги для сектору, наданої або обіцяної державою у зв’язку з пандемією коронавірусу, досягла близько 400 млн євро.

Перед цим уряд Франції анонсував вибіркові перевірки на кордонах і карантин для своїх громадян, які збираються на лижні курорти в сусідні країни.

Як повідомлялося раніше, Німеччина намагалась домовитися з усіма країнами ЄС про закриття гірськолижних курортів щонайменше до 10 січня, аргументуючи це рішення тим, що саме лижні курорти - зокрема, австрійський Ішгль, стали одними з перших осередків поширення коронавірусу у Європі.

Пропозицію Німеччини підтримала Італія, проте Австрія і Швейцарія виступили проти.

У Єврокомісії заявили, що не планують вказувати країнам-членам, чи слід дозволяти роботу гірськолижних курортів в умовах другої хвилі епідемії коронавірусу.