Франция надеется запустить подъемники на лыжных курортах с начала января

Франция надеется снова запустить подъемники на горнолыжных курортах с 7 января - при условии, что эпидемическая ситуация позволит это сделать.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом заявил госсекретарь по вопросам туризма Жан-Батист Лемуен, ссылаясь на обсуждение в правительстве.

Он добавил, что в любом случае при этом будут определенные ограничения, так как в правительстве опасаются, что массовый приезд людей на горнолыжные курорты закончится очередной вспышкой коронавируса.

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Ранее бизнес в популярных регионах лыжного туризма надеялся на разрешение открыться в праздничный период - самый "горячий" сезон, но этого не произошло.

"Мы сожалеем, что открыться на Рождество не получится. Но все же сейчас наши проблемы по крайней мере учитывают и государство принимает меры для того, чтобы горные туристические регионы вообще выжили", - прокомментировал Александр Молен, президент одной из ассоциаций.

Общая сумма финансовой помощи для сектора, предоставленной или обещанной государством в связи с пандемией коронавируса, достигла около 400 млн евро.

Перед этим правительство Франции анонсировало выборочные проверки на границах и карантин для своих граждан, которые собираются на лыжные курорты в соседние страны.

Как сообщалось ранее, Германия пыталась договориться со всеми странами ЕС о закрытии горнолыжных курортов как минимум до 10 января, аргументируя это решение тем, что именно они - в частности, австрийский Ишгль, стали первыми очагами распространения коронавируса в Европе.

Предложение Германии поддержала Италия, однако Австрия и Швейцария выступили против.

В Еврокомиссии заявили, что не планируют указывать странам-членам, можно ли разрешить работу горнолыжных курортов в условиях второй волны эпидемии коронавируса.