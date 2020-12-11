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В уряді радять КС вчинити як у Молдові - подати у відставку

П'ятниця, 11 грудня 2020, 19:33

На думку віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, після висновків Венеційської комісії щодо рішення Конституційного суду від 27 жовтня найкраще було би, якби судді КС самі подали у відставку.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі 24 каналу.

Ольга Стефанішина зазначила, що Венеціанська комісія у своєму рішенні підтвердила низку застережень та зауважень, які висловлювалися раніше щодо рішення Конституційного суду президентом, парламентом та експертним середовищем. 

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"Фактично всі ті застереження які протягом місяця після набрання чинності цим рішенням були озвучені, були сьогодні підтверджені Венеційською комісією. Це надійна основа і ясність у позиції стосовно рішення КС…. Тепер суддям конституційного суду буде важко інтерпретувати на свою користь рішення найбільш авторитетної інституції", - зазначила Ольга Стефанішина. 

Вона нагадала, що у Молдові після аналогічного, навіть менш жорсткого рішення Венеційської комісії судді КС подали у відставку. 

"Зухвала поведінка суддів КС лише більше підбурюватиме громадян до недовіри тим рішенням, які виносяться судом, тим часом даючи владі кредит для того, щоб максимально радикально перезапускати цю інституцію", - додала віцепрем’єрка. 

Нагадаємо, Венеційська комісія оприлюднила вже два висновки у відповідь на звернення Володимира Зеленського щодо конституційної кризи. 

Детальний аналіз останнього з них читайте у статті: Конституційний зуд: які шляхи виходу з кризи лишило рішення Венеційської комісії.

Аналіз першого висновку - у публікації КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.

Конституційний суд відреагував на висновки заявою, у якій акцентує на тому, що "Венеційка" підтвердила необхідність виконувати його скандальне рішення та не висловилася про необхідність змінити чинний склад суддів Конституційного суду. 

Водночас, суд визнав наявність у висновку критичних зауважень і пообіцяв змінити стиль своїх рішень. 



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Конституційна криза Стефанішина
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