В уряді радять КС вчинити як у Молдові - подати у відставку

На думку віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, після висновків Венеційської комісії щодо рішення Конституційного суду від 27 жовтня найкраще було би, якби судді КС самі подали у відставку.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала в ефірі 24 каналу.

Ольга Стефанішина зазначила, що Венеціанська комісія у своєму рішенні підтвердила низку застережень та зауважень, які висловлювалися раніше щодо рішення Конституційного суду президентом, парламентом та експертним середовищем.

"Фактично всі ті застереження які протягом місяця після набрання чинності цим рішенням були озвучені, були сьогодні підтверджені Венеційською комісією. Це надійна основа і ясність у позиції стосовно рішення КС…. Тепер суддям конституційного суду буде важко інтерпретувати на свою користь рішення найбільш авторитетної інституції", - зазначила Ольга Стефанішина.

Вона нагадала, що у Молдові після аналогічного, навіть менш жорсткого рішення Венеційської комісії судді КС подали у відставку.

"Зухвала поведінка суддів КС лише більше підбурюватиме громадян до недовіри тим рішенням, які виносяться судом, тим часом даючи владі кредит для того, щоб максимально радикально перезапускати цю інституцію", - додала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, Венеційська комісія оприлюднила вже два висновки у відповідь на звернення Володимира Зеленського щодо конституційної кризи.

Детальний аналіз останнього з них читайте у статті: Конституційний зуд: які шляхи виходу з кризи лишило рішення Венеційської комісії.

Аналіз першого висновку - у публікації КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.

Конституційний суд відреагував на висновки заявою, у якій акцентує на тому, що "Венеційка" підтвердила необхідність виконувати його скандальне рішення та не висловилася про необхідність змінити чинний склад суддів Конституційного суду.

Водночас, суд визнав наявність у висновку критичних зауважень і пообіцяв змінити стиль своїх рішень.





