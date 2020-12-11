В правительстве советуют КС поступить как в Молдове - подать в отставку

По мнению вицепремьеркы по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишин, после выводов Венецианской комиссии относительно решения Конституционного суда от 27 октября лучше было бы, если бы судьи КС сами подали в отставку.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в эфире 24 канала.

Ольга Стефанишина отметила, что Венецианская комиссия в своем решении подтвердила ряд предостережений и замечаний, которые высказывались ранее по поводу решения Конституционного суда президентом, парламентом и экспертной средой.

"Фактически все те предостережения, которые были озвучены в течение месяца после вступления в силу этого решения, были сегодня подтверждены Венецианской комиссией. Это надежная основа и ясность в позиции относительно решения КС .... Теперь судьям Конституционного суда будет трудно интерпретировать в свою пользу решение самой авторитетной институции", - отметила Ольга Стефанишина.

Она напомнила, что в Молдове после аналогичного, даже менее жесткого решения Венецианской комиссии судьи КС подали в отставку.

"Вызывающее поведение судей КС будет только больше подстрекать граждан к недоверию к тем решениям, которые выносятся судом, между тем давая власти кредит для того, чтобы максимально радикально перезапускать этот институт", - добавила вицепремьерка.

Напомним, Венецианская комиссия обнародовала уже два вывода в ответ на обращение президента Владимира Зеленского относительно конституционного кризиса.

Детальный анализ последнего из них читайте в статье: Конституционный зуд: какие пути выхода из кризиса оставило решение Венецианской комиссии.

Анализ первого вывода - в публикации КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании.

Конституционный суд отреагировал на выводы заявлением, в котором акцентирует на том, что "Венецийка" подтвердила необходимость выполнять его скандальное решение но не высказалась о необходимости изменить действующий состав судей Конституционного суда.

В то же время, суд признал наличие в заключении критических замечаний и пообещал изменить стиль своих решений.