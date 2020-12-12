В Англии новорожденного жирафенка назвали в честь первой вакцинированной  от COVID

Жирафенка, который родился в Англии на этой неделе, назвали Маргарет в честь первой в стране вакцинированной от коронавируса женщины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

90-летняя Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, которого вакцинировали препаратом от немецкой компании BioNTech и американского фармацевтического гиганта Pfizer во вторник в рамках программы массовой вакцинации.

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"Рождение нашего драгоценного детеныша-жирафа в тот же день, и фактически в то же время, когда была проведена долгожданная вакцинация против COVID-19, кажется настоящим моментом надежды, и мы так хотим отпраздновать и запомнить это", - сказал Марк Холден, сотрудник зоопарка в Випснаде, что в английском графстве Бедфордшир.

По данным зоопарка, малышка Маргарет относится к подвиду жирафов, находящихся под угрозой исчезновения. Их в мире насчитывается менее 9000.

"Мы очень надеемся, что Маргарет Кинан скоро сможет приехать и навестить свою тезку, чтобы мы могли представить их лично", - сказал Холден.

Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.