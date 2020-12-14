Закриті магазини та обмеження пересування: Литва анонсувала майже повний локдаун

Литва через ситуацію з коронавірусом на більш ніж два тижні йде у майже повний "локдаун", що передбачає закриття більшості магазинів та обмеження пересування.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, таке рішення у неділю 13 грудня ухвалив уряд прем’єрки Інгріди Шимоніте.

"Ми мали б зробити це раніше, ніж зараз, але минулого не зміниш. Ці цифри тривожні і дуже сумні, тому що якщо розуміти, що за ними - життя реальних людей, відношення стає зовсім іншим", - сказала прем’єрка, пояснюючи рішення.

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Згідно з рішенням, починаючи з середи цього тижня і до 3 січня литовцям буде заборонено виїздити за межі свого муніципалітету - окрім як для роботи, візиту до лікаря або у зв’язку зі смертю родича, а також - якщо людина має там ще одне житло.

З дому дозволено виходити тільки для важливих справ - виходу у магазин, на роботу чи у робочих справах, візиту до лікаря, піклування за рідними тощо, та для прогулянки разом з членами родини, з якими проживають разом.

Зустрічі дозволені з членами максимум одного іншого домогосподарства.

Магазини, що продають непродуктові товари, повинні будуть закритися - крім аптек, зоомагазинів та оптик.

Школи й університети повинні перейти на дистанційне навчання, дитсадки закриваються.

Прем’єрка зазначила, що за ці два тижні не варто очікувати суттєвого покращення ситуації і заходи, ймовірно, доведеться продовжити.

В останні кілька днів Литва вперше за час епідемії кілька днів поспіль зареєструвала понад 3 тисячі нових заражень за добу. Населення країни - близько 2,8 млн.

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