Закрытые магазины и ограничения передвижения: Литва идет в почти полный локдаун

Литва из-за ситуации с коронавирусом на более чем две недели уходит в почти полный "локдаун", предусматривающий закрытие большинства магазинов и ограничения передвижения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, такое решение в воскресенье 13 декабря приняло правительство премьера Ингриды Шимоните.

"Мы должны были сделать это раньше, чем сейчас, но прошлого не изменишь. Эти цифры тревожные и очень печальные, потому что если понимать, что за ними - жизни реальных людей, отношение становится совсем другим", - сказала премьер, объясняя решение .

Согласно решению, начиная со среды на этой неделе и до 3 января литовцам будет запрещено выезжать за пределы своего муниципалитета - кроме как для работы, визита к врачу или в связи со смертью родственника, а также - если человек имеет там еще одно жилье.

Из дома разрешено выходить только для важных дел - в магазин, на работу или по рабочим делам, визита к врачу, заботы о близком человеке и т.д., и для прогулки вместе с членами семьи, с которыми проживают вместе. Встречи разрешены с членами максимум одного другого домохозяйства.

Магазины, продающие непродуктовые товары, должны будут закрыться - кроме аптек, зоомагазинов и оптик.

Школы и университеты должны перейти на дистанционное обучение, детсады закрываются.

Премьер отметила, что за эти две недели не стоит ожидать существенного улучшения ситуации и меры, вероятно, придется продолжить.

В последние несколько дней Литва впервые за время эпидемии несколько дней подряд зарегистрировала более 3000 новых заражений в сутки. Население страны - около 2,8 млн.

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