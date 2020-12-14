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Німців просять не штурмувати магазини в останні дні перед локдауном

Понеділок, 14 грудня 2020, 10:21

Німців закликали утриматися від масової закупівлі подарунків перед Різдвом в останні дні перед локдауном.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel, з таким проханням до мешканців країни звернувся федеральний міністр економіки Петер Альтмаєр через побоювання в уряді, що в останні дні перед закриттям магазинів люди масово кинуться купувати усе заплановане. 

Петер Альтмаєр закликав утриматися від походів у магазини, якщо це не є великою необхідністю, щоб уникнути великого скупчення людей і нових заражень.

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З аналогічним зверненням виступив один з лідерів соціал-демократів Норберт Вальтер-Бор’янс.

"Наступні два дні стануть визначальними для того, як буде розвиватися ситуація у весь наступний місяць", - наголосив він.

На тлі побоювань щодо можливої навали покупців у магазини в останні дні їхньої роботи почали лунати критичні зауваження про те, що їх, можливо, варто було зачинити вже з понеділка. 

Нагадаємо, напередодні Німеччина анонсувала жорсткий локдаун з середи 16 грудня до 10 січня, не виключаючи, що й після цієї дати він буде продовжений. 

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