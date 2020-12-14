Немцев просят не штурмовать магазины в последние дни перед локдауном
Немцев призвали воздержаться от массовых закупок подарков перед Рождеством в последние дни перед локдауном.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel, с такой просьбой к жителям страны обратился федеральный министр экономики Петер Альтмайер из-за опасений в правительстве, что в последние дни перед закрытием магазинов люди массово кинутся покупать все запланированное.
Петер Альтмайер призвал воздержаться от походов в магазины, если это не является большой необходимостью, чтобы избежать большого скопления людей и новых заражений.
С аналогичным обращением выступил один из лидеров социал-демократов Норберт Вальтер-Борьянс.
"Следующие два дня станут определяющими для того, как будет развиваться ситуация весь следующий месяц", - подчеркнул он.
На фоне опасений относительно возможного нашествия покупателей в магазины в последние дни их работы стали звучать критические замечания о том, что их, возможно, стоило закрыть уже с понедельника.
Напомним, накануне Германия анонсировала жесткий локдаун со среды 16 декабря по 10 января, не исключая, что и после этой даты он будет продолжен.
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