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Просербський уряд у Чорногорії не планує скасовувати санкції проти Росії

Понеділок, 14 грудня 2020, 10:50

Новий уряд Чорногорії "прагне співпраці" з Росією, але не планує скасовувати санкції проти неї, щоб не ставити під питання своє майбутнє членство у ЄС.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач", про це заявив новий міністр закордонних справ Чорногорії Джордже Радулович в інтерв'ю виданню "Vijesti".

За його словами, країна "формально, юридично та технічно" могла б одразу скасувати санкції проти Російської Федерації, але якщо Чорногорія прагне вступити до ЄС - вона має поважати правила Євросоюзу.

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На думку міністра, санкції проти Росії більше  зачіпають настрої певної кількості людей в Чорногорії, які симпатизують Росії, аніж саму РФ. 

Джордже Радулович зазначив, що цілком розуміє невдоволення таких громадян, але ведення санкцій проти Росії не означає "оголошення війни".

"Ми не вороги Росії, і в розмові я повідомив російського посла про те, що санкції залишаються в силі, але ми будемо прагнути співпраці у всіх сферах, які не порушують наших європейських стратегічних пріоритетів", - сказав міністр.

Схожу заяву міністр робив і минулого тижня, зазначаючи, що Чорногорія прагне хороших стосунків з РФ, але не коштом європейських пріоритетів. 

Нагадаємо, Демократична партія соціалістів президента Чорногорії Міло Джукановича за підсумком парламентських виборів отримала найбільше голосів, але коаліцію сформували опозиційні сили, які сукупно отримали більше місць. 

Серед переможців виборів - радикальні просербські сили, які обіцяли скасувати членство Чорногорії у НАТО, відкликати визнання Косова, відмовитися від санкцій проти РФ та зберегти домінуюче становище Сербської церкви.

4 грудня парламент Чорногорії затвердив новий уряд країни, у складі якого вперше за 30 років не буде представників Демократичної партії соціалістів (DPS) Міло Джукановича та загалом є лише один член політичної партії.

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