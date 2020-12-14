Просербское правительство в Черногории не планирует отменять санкции против России

Новое правительство Черногории "стремится сотрудничества" с Россией, но не планирует отменять санкции против нее, чтобы не ставить под сомнение свое будущее членство в ЕС.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель", об этом заявил новый министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович в интервью изданию "Vijesti".

По его словам, страна "формально, юридически и технически" могла бы сразу отменить санкции против Российской Федерации, но если Черногория стремится вступить в ЕС - она ​​должна уважать правила Евросоюза.

По мнению министра, санкции против России больше затрагивают настроения определенного количества людей в Черногории, симпатизирующих России, чем самой РФ.

Джордже Радулович отметил, что вполне понимает недовольство таких граждан, но введение санкций против России не означает "объявления войны".

"Мы не враги России, и в разговоре я сообщил российскому послу о том, что санкции остаются в силе, но мы будем стремиться к сотрудничеству во всех сферах, которые не нарушают наших европейских стратегических приоритетов", - сказал министр.

Похожее заявление министр делал и на прошлой неделе, отмечая, что Черногория стремится хороших отношений с РФ, но не за счет европейских приоритетов.

Напомним, Демократическая партия социалистов президента Черногории Мило Джукановича по итогам парламентских выборов получила наибольшее число голосов, но коалицию сформировали оппозиционные силы, которые совокупно получили больше мест.

Среди победителей выборов - радикальные просербские силы, которые обещали отменить членство Черногории в НАТО, отозвать признание Косова, отказаться от санкций против РФ и сохранить доминирующее положение Сербской церкви.

4 декабря парламент Черногории утвердил новое правительство страны, в составе которого впервые за 30 лет не будет представителей Демократической партии социалистов (DPS) Мило Джукановича и вообще есть только один член политической партии.